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Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клубы АПЛ следят за защитником «Болоньи»

18 Марта 2022 • 22:00 Комментировать
Болонья
...
Аталанта
4.40 3.65 1.80
20.03 22:45

Левый защитник итальянской «Болоньи» Аарон Хики попал в список интересов английских грандов.

19-летний шотландец проводит успешный сезон в Серии А, чем привлёк к себе внимание ведущих клубов АПЛ. Согласно информации 90min, за Хики пристально следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также ряд менее статусных клубов английской Премьер-лиги. Игру юного фулбека, недавно получившего свой первый вызов в сборную Шотландии, регулярно просматривают скауты из Англии.

Аарон Хики сыграл в 26 матчах в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. На его счету 4 гола и 1 результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Аарон Хики
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19.03  20:00 Интер Милан ... Фиорентина 1.47 4.80 6.60
19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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