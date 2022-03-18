Топ-клубы АПЛ следят за защитником «Болоньи»

Левый защитник итальянской «Болоньи» Аарон Хики попал в список интересов английских грандов.

19-летний шотландец проводит успешный сезон в Серии А, чем привлёк к себе внимание ведущих клубов АПЛ. Согласно информации 90min, за Хики пристально следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также ряд менее статусных клубов английской Премьер-лиги. Игру юного фулбека, недавно получившего свой первый вызов в сборную Шотландии, регулярно просматривают скауты из Англии.

Аарон Хики сыграл в 26 матчах в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. На его счету 4 гола и 1 результативный пас.