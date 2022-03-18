Спаллетти: «Шансы «Наполи» на скудетто – 25%»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил шансы своей команды на победу в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Обращаясь к турнирной таблице, можно назвать фаворитом лидирующую на данный момент команду [«Милан»]. Если же учесть силу каждой команды, то я бы оценил шансы всех четырёх претендентов на скудетто в 25%. Не могу сказать, хватит ли нашего энтузиазма для чемпионства, ведь мы боремся с сильными оппонентами. Мы немного отстаём, но нам нужно уверенно пройти этот путь вместе с нашими болельщиками», – приводит слова Спаллетти Football-Italia.

Неаполитанцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 60 набранными очками за 9 туров до финиша.