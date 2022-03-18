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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса»

18 Марта 2022 • 16:44 Комментировать (1)

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту в новом сезоне.

Sky Sport Italia пишет, что руководство туринского клуба планирует кадровые изменения в тренерском штабе команды, при этом пост главного тренера останется без изменения.

По информации итальянского издания, Аллегри не считает, что «Ювентус» провалил текущий сезон. Однако, руководство считает, что в команде нужны кадровые перестроения в тренерском штабе.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Ювентус» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала. Команда Аллегри оказалась слабее «Вильярреала» (1:1, 0:3) и выбыла из розыгрыша турнира.

В чемпионате Италии «бьянконери» после 29 туров набрали 56 очков и идут на четвертом месте в турнирной таблице.


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Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри
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