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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли о Калюлю: Он очень хочет расти

18 Марта 2022 • 14:40 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказал свое мнение по поводу защитника Пьра Калюлю.

«У Калюлю есть вера в собственные силы, которая позволяет ему играть с большой индивидуальностью. Это позволяет ему всегда играть спокойно и безмятежно, это большая заслуга для такого молодого игрока. Он имеет большое желание совершенствоваться», - сказал Пиоли.

Калюлю проводит второй сезон за миланский клуб и в этом сезоне стал игроком основного состава.

21-летний защитник провел 19 матчей в Серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Пьер Калюлю
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