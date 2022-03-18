Пиоли о Калюлю: Он очень хочет расти

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказал свое мнение по поводу защитника Пьра Калюлю.

«У Калюлю есть вера в собственные силы, которая позволяет ему играть с большой индивидуальностью. Это позволяет ему всегда играть спокойно и безмятежно, это большая заслуга для такого молодого игрока. Он имеет большое желание совершенствоваться», - сказал Пиоли.

Калюлю проводит второй сезон за миланский клуб и в этом сезоне стал игроком основного состава.

21-летний защитник провел 19 матчей в Серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.