Балотелли может вернуться в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии пока не огласил список игроков на отборочные игры Чемпионата мира, но итальянские СМИ уже спорят – вызовут или нет Балотелли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бывший нападающий «Интера» и «Милана» не будет частью команды, которая на следующей неделе сыграет в плей-офф чемпионата мира. Издание сообщает, что вместо этого Манчини, скорее всего, вызовет Жоао Педро, поскольку нападающий «Кальяри» более универсален и может играть как на позиции центрального нападающего, так и на месте вингера.

Напротив, Il Corriere dello Sport сообщает, что Балотелли станет частью команды и приземлится в Италии завтра после игры против «Башакшехира» в турецкой лиге.

Балотелли сыграл свою последнюю игру за «адзурри» в 2018 году, но вернулся в Коверчано во время международного перерыва в январе для встречи, во время которой не было сыграно ни одной игры.

Итальянцы встретятся с Северной Македонией в полуфинале на «Ренцо Барбера» в Палермо 24 марта и могут встретиться с Португалией или Турцией в финале 25 марта, который пройдет на выезде.