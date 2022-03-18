«Интер» хочет подписать защитника «Фиорентины»

Руководители миланского «Интера» планируют летом подписать контракт с сербским защитником Николой Миленковичем.

По информации известного издания Gazzetta dello Sport, миланская команда видит в 24-летнем сербском футболисте потенциального сменщика Стефана де Врея, который летом может покинуть «Интер». Стоит отметить, что в услугах Миленковича также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

В этом сезоне Никола Миленкович провёл в итальянской лиге в составе «Фиорентины» 24 поединка и отметился одним забитым мячом.