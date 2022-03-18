«Милан» обсудит сделку по Скамакке в ближайшие дни

Согласно сообщению, «Милан» встретится с «Сассуоло» после международного перерыва, чтобы обсудить сделку по нападающему Джанлуке Скамакке.

«Милан» готов официально начать переговоры по 23-летнему футболисту, а после перерыва на игры сборных руководство «россонери» планирует встретиться с «Сассуоло», чтобы поговорить о нем и оценить, какой будет запрашиваемая цена.

В этом сезоне Скамакка сыграл в Серии А 27 матчей и забил 12 голов. Трансферная стоимость нападающего, согласно порталу Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.