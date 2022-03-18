Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» обсудит сделку по Скамакке в ближайшие дни

18 Марта 2022 • 12:39 Комментировать

Согласно сообщению, «Милан» встретится с «Сассуоло» после международного перерыва, чтобы обсудить сделку по нападающему Джанлуке Скамакке.

«Милан» готов официально начать переговоры по 23-летнему футболисту, а после перерыва на игры сборных руководство «россонери» планирует встретиться с «Сассуоло», чтобы поговорить о нем и оценить, какой будет запрашиваемая цена.

В этом сезоне Скамакка сыграл в Серии А 27 матчей и забил 12 голов. Трансферная стоимость нападающего, согласно порталу Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Джанлука Скамакка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  20:45 Сассуоло ... Специя 1.68 4.20 4.80
18.03  23:00 Дженоа ... Торино 3.70 3.50 2.06
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
13:14 · Италия. Серия А
Балотелли может вернуться в сборную Италии
13:11 · Италия. Серия А
«Интер» хочет подписать защитника «Фиорентины»
12:39 · Италия. Серия А
«Милан» обсудит сделку по Скамакке в ближайшие дни
09:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» переманивает директора «Аталанты»
09:23 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса» - о контракте Дибалы: «Ещё ничего не решено»
08:50 · Италия. Серия А
Аллегри: Сезон продолжается, а у нас есть цели, которых нужно достичь
08:44 · Италия. Серия А
Моуринью доволен, что «Рома» научилась выдерживать давление
08:29 · Италия. Серия А
Абрахам повторил достижения Батистуты и Монтеллы
07:52 · Италия. Серия А
Галлиани: «Пиоли изменил «Милан»
06:56 · Италия. Серия А
Томори: «Милан» может победить кого угодно
06:03 · Италия. Серия А
Скамакка: Выбирать буду сердцем
05:50 · Италия. Серия А
Бывший капитан «Сампдории» уверен, что Квальярелла спасёт клуб от вылета из Серии А
04:18 · Италия. Серия А
Вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов обогатит «Аталанту» и «Интер» 2
00:44 · Италия. Серия А
Отношения между Видалем и тренером «Интера» испортились еще в декабре
17 Марта
22:40 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Миленковичем
Все новости
Рекомендуем