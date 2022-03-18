«Ювентус» переманивает директора «Аталанты»

«Ювентус» начал переговоры с техническим директором «Аталанты» Джованни Сартори, чей контракт истекает в конце сезона. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира. По информации источника, «старая сеньора» хочет укрепить руководство. Первая встреча с Сартори состоялась в начале февраля. Джованни работает в «Аталанте» с 2014 года.

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