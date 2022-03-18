Аллегри: Сезон продолжается, а у нас есть цели, которых нужно достичь

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в разговоре с журналистами заявил о том, что сезон для туринской команды ещё рано называть провальным.

Аллегри сказал, что сезон продолжается, а у «старой синьоры» есть и другие цели, которых нужно достичь. Массимилиано отметил, что «Ювентус» продолжает борьбу за чемпионский титул и может выиграть Кубок Италии, так что у него нет претензий к своим футболистам. Тренер добавил, что сейчас в Европе есть десять команд, которые лучше «Ювентуса» и это просто нужно признать.

Напомним, что «Ювентус» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского «Вильярреала».