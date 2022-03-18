Моуринью доволен, что «Рома» научилась выдерживать давление

Главный тренер «Ромы» после ответного матча 1/8 финала Лиги конференций заявил, что доволен тем, что его команда научилась выдерживать давление.

«Несколько месяцев назад все говорили о том, что нам не хватает решимости, способности контролировать лидерство, о провале против «Ювентуса», о том, что в Софии мы побеждали со счетом 3:0, а закончилось со счетом 3:2, сейчас говорят о нашей способности противостоять давлению и забивать на последних минутах», - сказал Моуринью.

Матч против «Витесса» закончился со счетом 1:1, что позволило итальянскому клубу пройти в четвертьфинал турнира.