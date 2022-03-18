Абрахам повторил достижения Батистуты и Монтеллы

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам забил в дебютном сезоне 21 гол, повторив достижение Габриэля Батистуты и Винченцо Монтеллы.

Гол в ответном матче 1/8 финал Лиги конференций в ворота «Витесса» стал 21-м для Абрахама в составе «Ромы» в том сезоне во всех турнирах и помог римскому клубу выйти в следующий круг.

«Я должен отдать должное своей команде, вместе мы провели хорошую игру против отличного соперника», — сказал Абрахам в интервью Sky Sport Italia.

Тэмми Абрахам присоединился к «Роме» прошлым летом, перейдя туда из лондонского «Челси».