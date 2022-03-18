Скамакка: Выбирать буду сердцем

На талантливого нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку засматриваются лучшие клубы Италии, в текущем сезоне он забил уже двенадцать голов в ворота соперников. Чаще всего его имя упоминается в связи с возможным переходом в «Интер» или «Ювентус». Сам Скамакка признал, что ему льстит подобное внимание, но выбирать свой будущий клуб он будет сердцем.

- Конечно, интерес больших клубов льстит и стимулирует играть лучше. «Интер» или «Ювентус»? Выбирать буду сердцем. Пока что я не думаю об этом. Я один раз уже ушёл и мне это не понравилось, - заявил Скамакка, слова которого цитирует Corriere dello Sport.