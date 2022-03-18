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Чемпионат Италии. Серия А

Отношения между Видалем и тренером «Интера» испортились еще в декабре

18 Марта 2022 • 00:44 Комментировать

Стало известно, что отношения между полузащитником «Интера» Артуром Видалем и главным тренером клуба Симоне Индзаги испортились еще в декабре.

Видаль должен был выйти 7 декабря в стартовом составе на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала», но тренер оставил его на скамейке.

Видаль был недоволен тем, что это решение не было отменено. После этого отношения между футболистом и тренером было испорчено.

Ранее, на этой неделе, Видаль позволил себе несколько нелицеприятных высказываний о своем положении в клубе и о дальнейших планах продолжения карьеры. В частности, он сказал, что хочет перейти в бразильский «Фламенго». Это вызвало негодование среди руководителей «Интера», которые оштрафовали чилийского полузащитника.

Также сообщалось, что Видалем интересовались такие клубы, как «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Артуро Видаль
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