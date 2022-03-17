«Милан» интересуется Миленковичем

«Милан» попытается приобрести защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, если не получится подписать Свена Ботмана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли хорошо знает «плюсы» и «минусы» защитника, так как работал с ним в бытность тренером «Фиорентины». Контракт серба истекает в 2023 году и Миленкович может решить не продлевать его, чтобы перейти в клуб, который готов бороться за трофеи.

«Милан» внимательно следит за ситуацией. «Фиорентина» установила ценник в 20 миллионов евро.

В этом сезоне в Серии А Миленкович сыграл 24 матча и забил 1 гол.