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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» интересуется Миленковичем

17 Марта 2022 • 22:40 Комментировать

«Милан» попытается приобрести защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, если не получится подписать Свена Ботмана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли хорошо знает «плюсы» и «минусы» защитника, так как работал с ним в бытность тренером «Фиорентины». Контракт серба истекает в 2023 году и Миленкович может решить не продлевать его, чтобы перейти в клуб, который готов бороться за трофеи.

«Милан» внимательно следит за ситуацией. «Фиорентина» установила ценник в 20 миллионов евро.

В этом сезоне в Серии А Миленкович сыграл 24 матча и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Никола Миленкович
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