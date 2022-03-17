Замбо-Ангисса: Не думаем о скудетто

Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса в интервью Radio Kiss Kiss сказал, что в «Наполи» не разговаривают о возможном скудетто, а просто готовятся к следующему матчу.

«Мы не говорим о скудетто. В субботу будет тяжелая игра. «Удинезе» — это физически сильная команда с хорошей техникой. Нам нужно быть полностью сосредоточенными и атаковать их при поддержке наших фанатов», — сказал 26-летний игрок.

Также футболист добавил, что ему нравится работать с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Он тренер, который много говорит с нами, и мне это нравится. Я так рад, что он стал моим тренером, потому что я считаю, что общение очень важно», - сказал полузащитников.

После 29-го тура Серии А «Наполи» занимает вторую строчку в таблице, отставая от «Милана» на 3 очка.