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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не смог договориться с Кесси из-за комиссионных для агента

17 Марта 2022 • 21:08 Комментировать

«Милан» не смог договорится о продлении контракта с полузащитником Франком Кесси из-за того, что агент игрока потребовал слишком больших комиссионных, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кесси должен подписать контракт с «Барселоной», который включает фиксированную зарплату в размере 6,5 миллионов евро плюс бонусы, потенциально достигающие в общей сложности 8 миллионов евро, что на самом деле не так уж далеко от последнего предложения, сделанного «россонери».

В таких сложных переговорах предложения дополнительных 500 тысяч евро за сезон могло быть достаточно, чтобы получить зеленый свет от игрока, но дело свелось к гонорарам агента в размере 10 миллионов евро, которые затребовал Джордж Атангана, что эквивалентно выплате игроку 8,5 миллионов евро в год с учетом дополнительных общих затрат.

«Милан» решил отказать в выплате комиссионных. В итоге Кесси принял предложение «Барселоны».

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