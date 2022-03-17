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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник, интересовавший «Интер» и «Ювентус», продлил контракт с «Сассуоло»

17 Марта 2022 • 21:07 Комментировать
Сассуоло
...
Специя
1.60 4.30 5.20
Через 22 ч. 56 мин.

Давиде Фраттези поставил подпись под новым соглашением с «Сассуоло».

22-летний полузащитник считался трансферной целью многих грандов итальянской Серии А. Наиболее явный интерес к Фраттези приписывался миланскому «Интеру» и туринскому «Ювентусу», однако футболист решил продлить договор со своим нынешним клубом до лета 2026 года, о чём сообщил официальный сайт «Сассуоло».

Давиде Фраттези выступает за «чёрно-зелёных» с 2017 года. Ранее он принадлежал «Роме». В текущем сезоне хавбек появился на поле 28 раз в рамках чемпионата Италии, отметившись 4 голами и 2 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Сассуоло Давиде Фраттези
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