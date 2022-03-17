Фанаты «Ювентуса»: Кьеллини интересна сборная, больше чем собственный клуб

После того, как в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел сенсационное поражение от «Вильярреала» со счетом 0:3, болельщики «Ювентуса» обрушились с обвинениями в адрес игроков.

Большая доля критики досталась защитникам клуба Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, хотя они не принимали участие в игре. Фанаты обвинили футболистов, что те, сославшись на травмы, предпочли готовиться к отборочным матчам чемпионата мира, вместо того, чтобы помочь своей команде в Лиге чемпионов.

Кьеллини не стал отрицать, что мечтает поехать со сборной Италии в Катар.

«Я мечтаю о чемпионате мира, и надеюсь, мы сможем пройти отбор и получить от него удовольствие, а там посмотрим», - сказал Кьеллини в интервью Prime Sport.