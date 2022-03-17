«Наполи» интересуется защитником «Барселоны»

21-летний футболист «Барселоны» Серджино Дест всерьёз заинтересовал руководителей «Наполи». О данной информации сообщает издание Calciomercato.com.

Следует отметить, что «Наполи» — не единственный претендент из Италии. Интерес к трансферу американца также выражает и «Рома». Главный тренер «волков» Жозе Моуринью лично интересуется кандидатурой молодого игрока «Барселоны».

Дест подписал контракт с «Барселоной» летом 2020 года. Сумма трансфера составила 21 млн евро. Защитник приехал покорять Каталонию из «Аякса». Текущий договор с «сине-гранатовыми» истекает летом 2025 года.