«Милан» уже сделал предложение Ориги

Боссы «Милана» уже предложили бельгийскому нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги подписать контракт с «россонери».

Как в своём «Твиттере» сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, миланская команда уже предложила бельгийскому футболисту подписать контракт. Ориги летом станет свободным агентом. Стоит отметить, что Дивок был бы не против перебраться в итальянский чемпионат. В услугах форварда также заинтересована «Аталанта».

В этом сезоне Дивок Ориги провёл в АПЛ всего лишь пять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.