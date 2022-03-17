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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» уже сделал предложение Ориги

17 Марта 2022 • 13:24 Комментировать

Боссы «Милана» уже предложили бельгийскому нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги подписать контракт с «россонери».

Как в своём «Твиттере» сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, миланская команда уже предложила бельгийскому футболисту подписать контракт. Ориги летом станет свободным агентом. Стоит отметить, что Дивок был бы не против перебраться в итальянский чемпионат. В услугах форварда также заинтересована «Аталанта».

В этом сезоне Дивок Ориги провёл в АПЛ всего лишь пять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Серия А Дивок Ориги
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