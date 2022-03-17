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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет продлить контракт со звёздным хорватом

17 Марта 2022 • 09:40 Комментировать

«Интер» ведёт переговоры о продлении контракта с Иваном Перишичем. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, хорвату будет предложен контракт до 2024 года с зарплатой 5 млн в год. 33-летний вингер хотел бы остаться в «Интере», где играет его друг Марсело Брозович. Действующее соглашение Ивана с «нерадзурри» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Перешич провёл за «Интер» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич Николо Скира
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