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Чемпионат Италии. Серия А

Андреа Белотти покинет «Торино» будущим летом

17 Марта 2022 • 02:05 Комментировать

Нападающий «Торино» Андреа Белотти покинет команду сразу после завершения текущего сезона, о чем сообщает издание Corriere dello Sport.

Руководители клуба пытаются согласовать новый контракт с итальянцем, но футболист отклонил все предложения. Текущее соглашение завершается летом 2022 года.

28-летний лидер «быков» мечтает о выходе на новый уровень. Прошлым летом СМИ писали о трансфере форварда в «Интер» либо «Милан», но сделку не дал закрыть владелец «Торино».

Transfermarkt оценивает Белотти в 28 млн евро. Нападающий интересует миланские и римские клубы. Ранее были слухи о возможном переезде итальянца в МЛС.


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Торино Андреа Белотти
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