Себальос заинтересовал оба миланских клуба

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос летом может сменить команду - на его услуги претендуют оба миланских клуба, как «Интер», так и «Милан». В текущем сезоне 25-летний футболист появляется на поле редко - он страдает из-за последствий травмы, а его соглашение со «сливочными» действует до 2023 года. В общей сложности он сыграл во всего лишь семи матчах в нынешнем сезоне.

Финансовые подробности сделки не сообщаются, но по оценке Transfermarkt, его стоимость может составить примерно восемнадцать миллионов евро. В прошлом году Себальос успел постажироваться в составе лондонского «Арсенала», которому был отдан в аренду.