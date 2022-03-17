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Чемпионат Италии. Серия А

Себальос заинтересовал оба миланских клуба

17 Марта 2022 • 01:05 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос летом может сменить команду - на его услуги претендуют оба миланских клуба, как «Интер», так и «Милан». В текущем сезоне 25-летний футболист появляется на поле редко - он страдает из-за последствий травмы, а его соглашение со «сливочными» действует до 2023 года. В общей сложности он сыграл во всего лишь семи матчах в нынешнем сезоне.

Финансовые подробности сделки не сообщаются, но по оценке Transfermarkt, его стоимость может составить примерно восемнадцать миллионов евро. В прошлом году Себальос успел постажироваться в составе лондонского «Арсенала», которому был отдан в аренду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Дани Себальос Трансферы футбола - лето 2022
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