Гаттузо - возможный сменщик Михайловича у руля «Болоньи»

Сербский специалист Синиша Михайлович все никак не может наладить игру «Болоньи», и терпение руководства клуба подходит к концу. Как сообщает Football Italia, Михайлович может быть уволен уже в самое ближайшее время, ради решения этого вопроса из Канады в Италию даже прилетел президент клуба Джоуи Сапуто.

Обладающий непростым характером Михайлович уже давно не по нраву Сапуто, хотя и возможного кандидата на замену Михайловича также не назовешь покладистым человеком. Это Дженнаро Гаттузо, который расстался с «Фиорентиной» после двух недель сотрудничества в прошлом году и с тех пор остается без работы.