Модрич не смог уговорить Брозовича перейти в «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич участвовал в переговорах между клубом и игроком «Интера» Марцело Брозовичем, пишет Tuttosport.

Источник утверждает, что 29-летний полузащитник принял решение продлить контракт с «Интером» несмотря на участие в переговорном процессе его соотечественника Модрича. Сообщается, что капитан хорватской сборной уговаривал Брозовича перейти в «Реал», но тот отказался.

Итальянские СМИ писали, что новый контракт Брозовича предусматривает новую зарплату в 6 млн евро в год, которое будет действовать до 2026 года.

29-летний хорват стал игроком «Интера» в сезоне-2014/15. Он перешел в итальянский клуб из загребского «Динамо».

В этом сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Италии и отметился одной результативной передачей.