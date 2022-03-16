«Интер» не хочет платить 35 миллионов за Аллера

Миланский «Интер» не устраивает сумма, запрашиваемая «Аяксом» за своего нападающего Себастьена Аллера, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, амстердамский клуб просит за своего бомбардира 35 миллионов евро, что кажется слишком завышенной суммой для руководства чёрно-синих. Тем не менее сам нападающий заинтересован в переходе, переговоры продолжаются.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 27-летний ивуариец забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 23 встречах. Нападающий проводит в составе «Аякса» второй сезон. До этого футболист защищал цвета английского «Вест Хэма».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.