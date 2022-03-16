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Чемпионат Италии. Серия А

У Тотти - фотки, у Несты – воспоминания. Легенды Серии А обсудили грядущее римское дерби

16 Марта 2022 • 14:44 Комментировать
Рома
...
Лацио
2.50 3.35 2.85
20.03 20:00

Накануне матча Серии А между «Ромой» и «Лацио» легенды Серии А поделились своими мыслями о дерби.

«У меня есть много фотографий с дерби, я даже сделал одну на свой мобильный телефон после гола», - сказал экс-капитан Ромы Франческо Тотти.

Он добавил, что дерби всегда отличаются непредсказуемостью.

«Я понял, что дерби — это как русская рулетка без правил. Все основано на нервах и случайностях», - сказал Тотти.

Алессандро Неста сравнил противостояние двух римских клубов с тем, что происходит в реальной жизни.

«У меня есть хорошие и плохие воспоминания о дерби. Я так много играл в них за «Лацио». Сражения на поле отражают жизнь, вы можете выиграть или проиграть», - сказал бывший игрок «Лацио».

Матч между «Ромой» и «Лацио» пройдет в воскресенье, 20 марта, в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Франческо Тотти Алессандро Неста
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