У Тотти - фотки, у Несты – воспоминания. Легенды Серии А обсудили грядущее римское дерби

Накануне матча Серии А между «Ромой» и «Лацио» легенды Серии А поделились своими мыслями о дерби.

«У меня есть много фотографий с дерби, я даже сделал одну на свой мобильный телефон после гола», - сказал экс-капитан Ромы Франческо Тотти.

Он добавил, что дерби всегда отличаются непредсказуемостью.

«Я понял, что дерби — это как русская рулетка без правил. Все основано на нервах и случайностях», - сказал Тотти.

Алессандро Неста сравнил противостояние двух римских клубов с тем, что происходит в реальной жизни.

«У меня есть хорошие и плохие воспоминания о дерби. Я так много играл в них за «Лацио». Сражения на поле отражают жизнь, вы можете выиграть или проиграть», - сказал бывший игрок «Лацио».

Матч между «Ромой» и «Лацио» пройдет в воскресенье, 20 марта, в 20:00 по московскому времени.