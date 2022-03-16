Интервью Видаля привело в ярость руководство «Интера»

Руководство миланского «Интера» осталось крайне недовольно недавним интервью полузащитника команды Артуро Видаля, в котором чилиец заявил, что в ближайшем будущем рассчитывает сыграть за «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист не принимал участия во вчерашней тренировке чёрно-синих. Руководство разозлило, что футболист дал интервью перед началом самого важного отрезка сезона.

34-летний Видаль выступает в составе «Интера» с 2020 года. До этого он защищал цвета «Байера», «Ювентуса», «Баварии» и «Барселоны».

В текущем сезоне итальянской Серии А полузащитник провёл 21 матч, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. В Лиге чемпионов на его счету 7 матчей и один гол.