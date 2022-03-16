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Чемпионат Италии. Серия А

«Бетис» заинтересовался защитником «Милана»

16 Марта 2022 • 13:35 Комментировать

«Бетис» хочет подписать защитника «Милана» Маттео Габбия.

Контракт 22-летнего центрального защитника с «Миланом» рассчитан до 2026 года, но из-за высокой конкуренции у него сейчас мало шансов, чтобы пробиться в основной состав.

Миланский клуб хочет отправить игрока в аренду, но «Бетис» готов предложить другие варианты. Испанский клуб следит за футболистом, который хорошо играет в воздухе и имеет атлетической телосложение.

В этом сезоне в Серии А Габбия провел 6 матчей. Его трансферная стоимость, по информации портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бетис Маттео Габбия
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