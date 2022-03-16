«Аталанта» может подписать форварда «Ливерпуля»

Руководители «Аталанты» могут в летнее межсезонье подписать соглашение с бельгийским нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги.

Как в своём «Твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 26-летний бельгийский футболист хотел бы сменить клубную прописку и был бы не против продолжить свою карьеру в Италии. В услугах Ориги заинтересована не только «Аталанта», но и «Милан». Стоит отметить, что этим летом Дивок станет свободным агентом.

В этом сезоне Дивок Ориги провёл в английской лиге пять матчей и отметился двумя забитыми мячами.