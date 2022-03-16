Кассано: Теперь понимаю, что Осимхен может стать топ-игроком

Бывший нападающий сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано рассказал, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен развеял его сомнения.

«Я не верил в его потенциал, у меня было много сомнений, но после нескольких проведенных им игр, я могу сказать, что он может стать топ-игроком», - сказал Кассано, выступая на Bobo TV.

23-летний нападающий в этом сезоне провел 19 матчей в Серии А и забил 9 голов. «Наполи» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Италии, отставая от «Милана» на 3 очка. Трансферная стоимость Осимхена, согласно порталу Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.