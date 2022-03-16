«Милан» продлит контракт с молодым нападающим

«Милан» работает над продлением контракта с Леао.

В «Милане» уверенны, что продлят контракт с нападающим Рафаэлем Леао в ближайшие пару недель. Об этом в своём «Твиттере» сообщил журналист Никола Скира.

По информации источника, 22-летнему португальцу предложен контракт до 2026 года с увеличением зарплаты до €4,5 млн плюс бонусы.

Многие клубы проявляли интерес к Леао, чьё действующее соглашение истекает летом 2024 года, однако «Милан» не рассматривает вариант продажи, считая молодого футболиста одним из ключевых в команде.

В текущем сезоне вингер провёл за «россонери» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €50 млн.