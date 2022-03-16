Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продлит контракт с молодым нападающим

16 Марта 2022 • 09:18 Комментировать

«Милан» работает над продлением контракта с Леао.

В «Милане» уверенны, что продлят контракт с нападающим Рафаэлем Леао в ближайшие пару недель. Об этом в своём «Твиттере» сообщил журналист Никола Скира.

По информации источника, 22-летнему португальцу предложен контракт до 2026 года с увеличением зарплаты до €4,5 млн плюс бонусы.

Многие клубы проявляли интерес к Леао, чьё действующее соглашение истекает летом 2024 года, однако «Милан» не рассматривает вариант продажи, считая молодого футболиста одним из ключевых в команде.

В текущем сезоне вингер провёл за «россонери» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €50 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэль Леао Николо Скира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
09:54 · Италия. Серия А
Кассано: Теперь понимаю, что Осимхен может стать топ-игроком
09:18 · Италия. Серия А
«Милан» продлит контракт с молодым нападающим
09:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложит Данило продление контракта
08:37 · Италия. Серия А
«Реал» продолжает следить за ситуацией с Демиралем
08:00 · Италия. Серия А
«Фламенго» предлагает Видалю контракт на два года
06:32 · Голландия. Эредивизие
Онана рассказал, почему покидает «Аякс»
06:07 · Голландия. Эредивизие
Алле интересен миланскому «Интеру»
01:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продлить контракт Данилу 1
00:51 · Италия. Серия Б
Глик решил приобрести машину скорой помощи для того, чтобы помочь беженцам с Украины 1
00:23 · Италия. Серия А
Наингголан поделился прогнозом по поводу исхода чемпионата Италии
15 Марта
23:48 · Италия. Серия А
Возвращение Бонуччи откладывается минимум на две недели
23:29 · Италия. Серия А
Эранио: «Милан» в князи, «Дженоа» - в грязи
22:48 · Италия. Серия А
Берарди дал согласие на переход в «Наполи»
22:25 · Италия. Серия А
«Милан» - лидер Европы по победам с минимальным счётом
21:38 · Италия. Серия А
«Бомжевавшим» в недавнем прошлом африканским футболистом заинтересовалась «Барселона»
Все новости
Рекомендуем