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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложит Данило продление контракта

16 Марта 2022 • 09:09 Комментировать

«Ювентус» готов предложить защитнику Данило продлить контракт на два года до июня 2026 года.

Данило перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро и стал любимцем болельщиков благодаря своим лидерским качествам и скорости, а также решающему голу на последних минутах в ворота «Аталанты».

Его контракт в настоящее время действует до июня 2024 года, но Sport Mediaset утверждает, что «Ювентус» предлагает ему продление до 2026 года.

В этом сезоне он провел 22 матча в футболке «бьянконери», забив один гол и сделав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило Луис
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