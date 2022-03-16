«Реал» продолжает следить за ситуацией с Демиралем

Мадридский «Реал» продолжает следить за ситуацией вокруг трансфера защитника Мериха Демирала.

Права на 24-летнего турецкого футболиста принадлежат «Ювентусу». Этот сезон Демирал на правах аренды проводит в «Аталанте».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport,, «Аталанта» собирается выкупить защитника по окончании сезона. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

Также сообщается, что «Реал» следит за ситуацией с трансфером Демирала и готов предложить или «Ювентусу», или «Аталанте» около 50 миллионов евро за переход игрока.

В этом сезоне Демирал провел 19 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.