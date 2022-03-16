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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов продлить контракт Данилу

16 Марта 2022 • 01:03 Комментировать (1)
Ювентус
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Салернитана
1.20 6.40 15.00
20.03 17:00

Туринский «Ювентус» намерен продлить соглашение с бразильским оборонцем Данилу, который выступает за клуб с 2019 года. Новое соглашение может быть заключено сроком до 2026 года, уточняет Tuttosport. Финансовые условия не сообщаются, но стоит учитывать, что за его трансфер три года назад «Ювентус» заплатил тридцать семь миллионов евро.

Туринцы заблаговременно решили позаботиться о новом соглашении - нынешний контракт истекает не в этом и даже не в следующем, а в 2024 году. В текущем сезоне 30-летний Данилу сыграл в составе «Ювентуса» в двадцати двух матчах, забив один гол и сделав две голевые передачи.

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Ювентус Данилу
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