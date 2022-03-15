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Чемпионат Италии. Серия А

Возвращение Бонуччи откладывается минимум на две недели

15 Марта 2022 • 23:48 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
1.20 6.30 15.00
20.03 17:00

Мы уже сообщали о том, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что Леонардо Бонуччи не сможет принять участие в следующем матче туринцев в чемпионате Италии. Но теперь выясняется и то, что Бонуччи придется пропустить также и важный матч с Северной Македонией в рамках плей-офф за право попадания на чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает Corriere Dello Sport, возвращение Бонуччи состоится, скорее всего, 29 марта, также в матче сборной, которая сыграет (теоретически, так как сперва надо разобраться с македонцами) с победителем стыка между Турцией и Португалией.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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