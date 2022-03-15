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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди дал согласие на переход в «Наполи»

15 Марта 2022 • 22:48 Комментировать
Наполи
...
Удинезе
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19.03 17:00

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди готов связать будущее с «Наполи».

На футболиста сборной Италии также претендует «Милан», однако «Наполи» значительно ближе к успеху в переговорах. По данным Calcio News, Берарди готов перейти в клуб из Неаполя этим летом.

Единственное препятствие – сумма трансфера: «Сассуоло» требует за своего лидера 40 млн евро, а неаполитанцы считают запрос завышенным.

Доменико Берарди – победитель прошедшего чемпионата Европы в составе сборной Италии. В нынешнем розыгрыше Серии А правый вингер стал автором 12 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло Доменико Берарди
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