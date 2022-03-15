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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович продлит контракт с «Интером»

15 Марта 2022 • 21:01 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
1.47 4.70 6.40
19.03 20:00

Хорватский полузащитник Марсело Брозович близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с миланским «Интером».

Футболист и клуб уже согласовали все условия. Официально о сделке объявят в скором времени. Как сообщает журналист Николо Скира, контракт 29-летнего хорвата будет рассчитан до лета 2026 года, а зарплата составит 6,5 млн евро в год плюс 1 млн евро в виде бонусов.

Ранее слухи связывали Брозовича с переходом в «Пари Сен-Жермен» и «Барселону».

В текущем сезоне опорный хавбек отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 37 матчах за «Интер» во всех соревнованиях. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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