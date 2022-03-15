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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не планирует продавать одного из лидеров в «ПСЖ» за 70 млн евро

15 Марта 2022 • 17:12 Комментировать

Руководители «Милана» не планируют расставаться с основными футболистами будущим летом. Несколько дней назад парижане обратились к представителям итальянского гранда относительно перехода форварда Рафаэла Леау. Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что «ПСЖ» предложил 70 млн евро.

Португалец может получить контракт во Франции на 6 млн евро в год.

СМИ сообщают, что нападающий не желает менять место работы, его полностью устраивает продолжение карьеры в «Милане».

Действующее соглашение с «россонери» работает до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Рафаэл Леау
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