Стоимость Кокорина на трансферном рынке упала ниже 1 млн евро

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в обновленном рейтинге, согласно трансферной стоимости игроков на портале Transfermarkt потерел в цене более 1 млн евро.

Ранее ресурс оценивал траснферную стоимость 30-летнего нападающего в 2 млн евро. Сейчас его цена снизилась до 900 тысяч евро.

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года из «Спартака» за 4,5 млн евро. За все время в итальянском клубе россиянин сыграл за команду 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Всего за «фиалок» он провел 121 минуту на поле.