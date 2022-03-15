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Чемпионат Италии. Серия А

Стоимость Кокорина на трансферном рынке упала ниже 1 млн евро

15 Марта 2022 • 15:29 Комментировать
Фиорентина
1:0
Болонья
окончен

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в обновленном рейтинге, согласно трансферной стоимости игроков на портале Transfermarkt потерел в цене более 1 млн евро.

Ранее ресурс оценивал траснферную стоимость 30-летнего нападающего в 2 млн евро. Сейчас его цена снизилась до 900 тысяч евро.

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года из «Спартака» за 4,5 млн евро. За все время в итальянском клубе россиянин сыграл за команду 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Всего за «фиалок» он провел 121 минуту на поле.  


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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