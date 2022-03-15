Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» отказался продавать Леао в «ПСЖ»

15 Марта 2022 • 15:25 Комментировать
Сассуоло
...
Специя
1.62 4.20 5.10
18.03 20:45

Руководство «Милана» не желает продавать нападающего команды Рафаэла Леау в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, парижский клуб предлагал за португальца 70 миллионов евро.

Контракт футболиста с итальянским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянской Серии А Леао забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 25 встречах.

Португалец пополнил состав «россонери» в 2019 году из французского «Лилля». Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро. До этого Леао защищал цвета «Спортинга», чьим воспитанником он и является.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Рафаэль Леао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
17:12 · Италия. Серия А
«Милан» не планирует продавать одного из лидеров в «ПСЖ» за 70 млн евро
15:29 · Италия. Серия А
Стоимость Кокорина на трансферном рынке упала ниже 1 млн евро
15:25 · Италия. Серия А
«Милан» отказался продавать Леао в «ПСЖ»
14:19 · Италия. Серия А
Мауро: «Ювентус» не фаворит, но выиграть Лигу чемпионов возможно
13:15 · Италия. Серия А
Иммобиле: Фанаты «Ромы» просят меня пропустить римское дерби
13:06 · Италия. Серия А
Симеоне: В Италии болею за «Интер»
12:23 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готовит предложения по Леао
11:20 · Италия. Серия А
Дзакканьи пропустит дерби с «Ромой»
10:58 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется полузащитником «Лечче» Юльмандом
10:15 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ювентуса»: Роналду скорее не футболист, а спортсмен
10:02 · Италия. Серия А
Сарри: Мы не думаем о попадании в Лигу чемпионов
09:34 · Италия. Серия А
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Фиорентины»
09:22 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Ювентуса», но собирается в «ПСЖ»
09:18 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать двух голландцев
08:39 · Италия. Серия А
Видаль: Дай Бог, стану тренером сборной Чили
Все новости
Рекомендуем