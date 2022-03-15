«Милан» отказался продавать Леао в «ПСЖ»

Руководство «Милана» не желает продавать нападающего команды Рафаэла Леау в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, парижский клуб предлагал за португальца 70 миллионов евро.

Контракт футболиста с итальянским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянской Серии А Леао забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 25 встречах.

Португалец пополнил состав «россонери» в 2019 году из французского «Лилля». Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро. До этого Леао защищал цвета «Спортинга», чьим воспитанником он и является.