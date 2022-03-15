Мауро: «Ювентус» не фаворит, но выиграть Лигу чемпионов возможно

Бывший полузащитник «Ювентуса» Массимо Мауро признался, что «Ювентус» не является фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов, но привел пример «Челси», который стал победителем в прошлом году.

«Челси» не был среди фаворитов. Возможно, они были в первой восьмерке. Но они были эффективны и сумели пройти весь путь. Они доказали, что идеальная защита является ключом к опровержению прогнозов», - сказал Мауро.

Он также отметил, что, по его мнению, претендентами на победу в турнире являются «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал».

Ответный матч 1/8 финала «Ювентус» проведет в среду, 16 января, против «Вильярреала». Первая игра закончилась со счетом 1:1.