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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готовит предложения по Леао

15 Марта 2022 • 12:23 Комментировать

Согласно сообщениям из Италии, «ПСЖ» готов предложить 70 миллионов евро за звезду «Милана» Рафаэля Леао.

Контракт 22-летнего Леао действует до июня 2024 года, но «россонери» ведут переговоры с его агентом Хорхе Мендесом о продлении пребывания игрока в клубе еще на два года.

Португальская звезда забила 11 голов в 32 матчах во всех турнирах в этом сезоне, привлекая интерес многих клубов Европы, и, согласно La Gazzetta dello Sport, «ПСЖ» готов сделать предложение в размере 70 миллионов евро.

Впрочем, ни «Милан», ни Леао не хотят расставаться, поэтому предложение из Франции, скорее всего, будет отклонено.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Рафаэль Леао
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