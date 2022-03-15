«Интер» интересуется полузащитником «Лечче» Юльмандом

Миланский «Интер» взял на карандаш полузащитника клуба Серии Б Мортена Юльманда. Сообщается, что миланский клуб рассматривает футболиста, как потенциального сменщика Марсело Брозовича. Сейчас Юльманд выступает за «Лечче», который лидирует в Серии Б. Ему 22 года, трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 2.3 миллиона евро.

Футболист начинал свою карьеру в молодежной команде «Копенгагена», после чего перебрался в австрийский клуб «Адмира Ваккер», а затем попал в «Лечче». В этом сезоне в составе своего клуба он вышел на поле 28 раз и сделал 3 результативные передачи.