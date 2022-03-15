Полузащитник «Ювентуса»: Роналду скорее не футболист, а спортсмен

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур поделился с журналистами своим мнением о звёздном португальском форварде Криштиану Роналду.

Артур сказал, что Роналду скорее не футболист, а спортсмен, который очень профессионально ко всему относится. Бразилец отметил, что Криштиану его приятно удивил своей доброжелательностью, ведь Роналду очень интересны те, кто находятся рядом с ним. Полузащитник добавил, что португалец мог дать дельные советы и помочь в некоторых футбольных вопросах.

Напомним, что Артур играл вместе с Роналду в туринском «Ювентусе».