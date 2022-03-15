Сарри: Мы не думаем о попадании в Лигу чемпионов

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал журналистам о планах побороться с «Ювентусом» за попадание в Лигу чемпионов.

«На данный момент мы не заботимся о попадании в четверку сильнейших. Это слишком далекая цель, чтобы в нее можно было поверить. Давайте ставить перед собой цели от матча к матчу, чтобы у нас были осязаемые цели, в которые игроки твердо верят», - сказал Сарри.

Сейчас римский клуб занимает пятое место в таблице Серии А, отставая от «Ювентуса», который занимает четвертое, на 7 очков.