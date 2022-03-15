Видаль: Дай Бог, стану тренером сборной Чили

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль в разговоре с журналистами TNT Sports рассказал о планах на будущее.

«Дай Бог, стану тренером сборной Чили. Я учусь, много смотрю футбол, мне очень нравится схема 4-3-3. Моя цель — сначала тренировать клубную команду, а затем сборную», - сообщил Видаль о своих планах.

Также футболист отметил, что не против продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

«Европейская част моей карьеры может закончиться, я не знаю, подходящее ли это время, но если это произойдет, моей следующей целью будет одна — победить с «Фламенго». Команда конкурентоспособна, лучшая в Южной Америке», - сказал Видаль.

Контракт полузащитника с «Интером» заканчивается этим летом. Как сообщалось ранее, Видаль не стремится его продлевать.