Иммобиле единолично стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле принес своей команде победу в игре с «Венецией», реализовав пенальти в начале второй половины матча. Это был 144-й гол Чиро за «Лацио» в Серии А, и он вышел на чистое первое место по количеству голов за клуб в Серии А, до этого со 143 голами Иммобиле делил первенство с Сильвио Пиоли.

Интересно, что для рекорда Чиро потребовалось лишь шесть лет - он выступает за «Лацио» с 2016 года, и по количеству голов с этого момента за промежуток в шесть лет уступает только Лионелю Месси (164 гола) и Роберту Левандовски (185).