Иммобиле за последние 6 лет забил в топ-5 лигах столько же, сколько и Роналду

Итальянский бомбардир «Лацио» Чиро Иммобиле с сезона 2016/2017 забил в составе римского клуба уже 144 мяча.

Как сообщает Opta, Чиро сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей за последние шесть лет среди игроков в топ-5 лигах. Стоит отметить, что за этот период больше, чем Иммобиле, забили только поляк Роберт Левандовски и аргентинец Лионель Месси.

В этом сезоне 32-летний Чиро Иммобиле провёл в итальянской лиге в составе «Лацио» 24 встречи, в которых забил 21 мяч и сделал два ассиста.