Сарри замахивается на попадание в Лигу чемпионов

После победы над «Венецией» в последнем матче двадцать девятого тура высшей лиги итальянского чемпионата наставник «Лацио» Маурицио Сарри задумался о месте в зоне Лиги чемпионов. Сейчас «Лацио» выбрался на пятое место в турнирной таблице. До «Ювентуса» - семь очков, при равном количестве сыгранных матчей.

- В конце сезона с борющимися за выживание командами всегда непросто, но мы проявили терпение и инициативу, мы начали быстрее передвигать мяч. Сейчас мы действуем грамотнее с тактической точки зрения, лучше защищаемся, все стало солиднее. Мне понравился не только результат, но и наша игра, - пояснил Сарри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.