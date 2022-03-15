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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри замахивается на попадание в Лигу чемпионов

15 Марта 2022 • 06:15 Комментировать
Лацио
1:0
Венеция
окончен

После победы над «Венецией» в последнем матче двадцать девятого тура высшей лиги итальянского чемпионата наставник «Лацио» Маурицио Сарри задумался о месте в зоне Лиги чемпионов. Сейчас «Лацио» выбрался на пятое место в турнирной таблице. До «Ювентуса» - семь очков, при равном количестве сыгранных матчей.

- В конце сезона с борющимися за выживание командами всегда непросто, но мы проявили терпение и инициативу, мы начали быстрее передвигать мяч. Сейчас мы действуем грамотнее с тактической точки зрения, лучше защищаемся, все стало солиднее. Мне понравился не только результат, но и наша игра, - пояснил Сарри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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